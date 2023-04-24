В Закаменском районе Бурятии родилось сто детей





Начальник отдела ЗАГС Анна Доржиева вручила родителям первый документ дочки – свидетельство о рождении и пожелала им здоровья, сил и терпения в воспитании малышки, сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7».



13 апреля в Закаменском районе Бурятии появился уже сотый в этом году ребёнок. Новорождённую зарегистрировали в районном отделе ЗАГС в минувшую пятницу. Родители назвали девочку Карина.Она стала уже пятым ребёнком в большой семье, проживающей в селе Ехэ-Цакир.