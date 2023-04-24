В Закаменском районе Бурятии родилось сто детей

«Юбилейным» малышом стала девочка
13 апреля в Закаменском районе Бурятии появился уже сотый в этом году ребёнок. Новорождённую зарегистрировали в районном отделе ЗАГС в минувшую пятницу. Родители назвали девочку Карина.
Она стала уже пятым ребёнком в большой семье, проживающей в селе Ехэ-Цакир.
Начальник отдела ЗАГС Анна Доржиева вручила родителям первый документ дочки – свидетельство о рождении и пожелала им здоровья, сил и терпения в воспитании малышки, сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7».
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«Юбилейным» малышом стала девочка
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