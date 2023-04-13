В республике местами небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 апреля в республике переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по юго-западу и южному Прибайкалью снегопад. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +3,+8, местами -3,+2.
В Улан-Удэ утром небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11, порывы до 13-16 м/с. Температура днём +5,+7.
В Бурятии ветреная погода
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