Участникам предстоит читать тексты без подготовки
26 марта в Улан-Удэ пройдёт чемпионат по неподготовленному чтению вслух «Открой рот». Мероприятие рассчитано на участников старше 18 лет, которые хотят проверить свои навыки чтения вслух. Участие в чемпионате абсолютно бесплатное и открыто для всех желающих.
По правилам соревнований, участники читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты. Жюри оценивает технику и артистизм чтения, а победитель получает в подарок приз. Подготовиться заранее практически невозможно, выбор книги для прочтения вслух – лотерея.
Мероприятие пройдёт в неформальной обстановке, поэтому все желающие могут прийти и посмотреть на соревнование. Однако участникам, чтобы проверить свои способности в неподготовленном чтении вслух и стать чемпионом, нужно зарегистрироваться на сайте чемпионата.
«Открой рот» пройдёт 26 марта в независимом книжном «Калашников», сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.
Возрастное ограничение: 18+.
В Улан-Удэ состоится чемпионат по чтению вслух среди взрослых
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