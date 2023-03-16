В Бурятии отремонтируют мост вблизи Северомуйска

В этом году на его ремонт выделят 30 миллионов рублей



В этом году в Муйском районе Бурятии начнётся ремонт моста через суходол на 321 км автомобильной дороге Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо. Протяжённость моста – 38 м. Мост связывает посёлок Северомуйск и железнодорожную станцию, а также обеспечивает транзит автотранспорта в восточном направлении.



Мост вблизи Северомуйска имеет металлическое пролётное строение, но полотно, настил, перильное ограждение и часть других элементов выполнены из древесины, которая со временем пришла в негодность.



- В процессе ремонта строители выполнят разборку мостового полотна и устройство нового, произведут демонтаж пролётных строений, ремонт опор. В ремонт включена и расчистка русла, это необходимо для беспрепятственного прохождения воды, особенно в период половодья, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта. энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Кроме того, металлические элементы пролётного строения будут очищены от старого слоя окраски и коррозии. Их обработают специальным антикоррозийным раствором и заново окрасят. Также дорожники восстановят подходы к мосту и обустроят их.



На 2023 год запланировано выделить на ремонт объекта 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

