В этом году на его ремонт выделят 30 миллионов рублей
В этом году в Муйском районе Бурятии начнётся ремонт моста через суходол на 321 км автомобильной дороге Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо. Протяжённость моста – 38 м. Мост связывает посёлок Северомуйск и железнодорожную станцию, а также обеспечивает транзит автотранспорта в восточном направлении.
Мост вблизи Северомуйска имеет металлическое пролётное строение, но полотно, настил, перильное ограждение и часть других элементов выполнены из древесины, которая со временем пришла в негодность.
- В процессе ремонта строители выполнят разборку мостового полотна и устройство нового, произведут демонтаж пролётных строений, ремонт опор. В ремонт включена и расчистка русла, это необходимо для беспрепятственного прохождения воды, особенно в период половодья, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта. энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Кроме того, металлические элементы пролётного строения будут очищены от старого слоя окраски и коррозии. Их обработают специальным антикоррозийным раствором и заново окрасят. Также дорожники восстановят подходы к мосту и обустроят их.
На 2023 год запланировано выделить на ремонт объекта 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
В Бурятии отремонтируют мост вблизи Северомуйска
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