Туристам в Бурятии угрожают лавины

Они могут сойти на севере республики
Жителей Бурятии и приезжих из других регионов предупредили о возможном сходе лавин в Северо-Байкальском районе в понедельник, 13-го и во вторник, 14 марта. В республиканском управлении МЧС напомнили: лавина – это тяжёлая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор.
Как правило, сход происходит со склона крутизной более 30 градусов, а если он без кустарников и деревьев – при крутизне более 20 градусов. Если же угол наклона превышает 45 градусов, то такие массы сходят практически при каждом снегопаде. Кроме того, на их устойчивость влияют сильный снег, метель, дождь, оттепели или тёплый ветер, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после тёплой погоды.
Они могут сойти на севере республики
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