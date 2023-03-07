В улан-удэнской колонии прошла встреча анонимных алкоголиков

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Осуждённым показали связь между употреблением спиртного и совершением преступления



В рамках «Школы подготовки осуждённых к освобождению» в исправительной колонии №2 в Улан-Удэ прошла встреча с представителем сообщества «Анонимные алкоголики». Мероприятие организовали психологи психологической лаборатории, совместно с начальником отдела воспитательной работы с осуждёнными и инспектором группы социальной защиты.



Представитель сообщества поделился своей историей зависимости от психоактивных веществ, историю становления и развития «Сообщества анонимных алкоголиков», истории тех, кто оказался в безнадёжном физическом, психологическом состоянии.



- Осуждённые проявили искреннею заинтересованность к одной из самых важных социальных проблем общества, поделились своим опытом, провели параллель между употреблением алкоголя и совершенными преступлениями, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



После окончания встречи, участники поблагодарили представителя сообщества и отметили, что с нетерпением ждут следующих встреч.

