Осуждённым показали связь между употреблением спиртного и совершением преступления
В рамках «Школы подготовки осуждённых к освобождению» в исправительной колонии №2 в Улан-Удэ прошла встреча с представителем сообщества «Анонимные алкоголики». Мероприятие организовали психологи психологической лаборатории, совместно с начальником отдела воспитательной работы с осуждёнными и инспектором группы социальной защиты.
Представитель сообщества поделился своей историей зависимости от психоактивных веществ, историю становления и развития «Сообщества анонимных алкоголиков», истории тех, кто оказался в безнадёжном физическом, психологическом состоянии.
- Осуждённые проявили искреннею заинтересованность к одной из самых важных социальных проблем общества, поделились своим опытом, провели параллель между употреблением алкоголя и совершенными преступлениями, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
После окончания встречи, участники поблагодарили представителя сообщества и отметили, что с нетерпением ждут следующих встреч.
В улан-удэнской колонии прошла встреча анонимных алкоголиков
Общество, Фото:
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