02 марта

01 марта

Популярное

В улан-удэнской колонии отпраздновали Белый месяц

В улан-удэнской колонии отпраздновали Белый месяц
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
На концерт пригласили доктора буддийской философии

В улан-удэнской исправительной колонии №7 прошёл концерт, посвящённый празднованию Белого месяца – новый год по лунному календарю.

Подготовку к концерту осуждённые начали заблаговременно. Они своими руками изготовили декорации и сшили национальные костюмы. Участники каждого отряда представили свои творческие номера, исполняли песни, танцевали, показывали миниатюры, каждая выступающая на сцене имела свой образ и наряд.

Также на концерт был приглашён первый российский геше – доктор буддийской философии Дымбрыл лама, который после концерта провёл молебен и приём осуждённых по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 

УФСИН Сагаалган

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

За год аэропорт «Байкал» обслужил 54% пассажиров на московском направлении
За год аэропорт «Байкал» обслужил 54% пассажиров на московском направлении
Общество, 02.03.2023
Пассажиропоток на этом направлении несколько снизился 
В районе Бурятии маленькая рысь вышла к людям
В районе Бурятии маленькая рысь вышла к людям
Общество, 02.03.2023
Она бегала прямо во дворе местных жителей
Дороги Бурятии очищают от наледи
Дороги Бурятии очищают от наледи
Общество, 02.03.2023
Лёд срезают грейдером, засыпают неровности грунтом, на скользких участках ведут подсыпку
Жителям Бурятии рассказали, как спастись от бешенства
Жителям Бурятии рассказали, как спастись от бешенства
Общество, 02.03.2023
Специалисты объяснили, что нужно делать после опасных контактов с животными
В улан-удэнской колонии отпраздновали Белый месяц
В улан-удэнской колонии отпраздновали Белый месяц
Общество, 02.03.2023
На концерт пригласили доктора буддийской философии
И.о. прокурора Бурятии проведёт приём жителей Еравнинского района
И.о. прокурора Бурятии проведёт приём жителей Еравнинского района
Общество, 02.03.2023
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру
В Улан-Удэ волонтёры вернули пенсионеров с деменцией домой
В Улан-Удэ волонтёры вернули пенсионеров с деменцией домой
Общество, 02.03.2023
Пожилые люди потерялись уже во второй раз
В нацпарке Бурятии объяснили взимание платы с туристов
В нацпарке Бурятии объяснили взимание платы с туристов
Общество, 02.03.2023
Там рассказали, куда идут деньги за посещение резервата
«Сложно дышать»: На севере Бурятии люди жалуются на ядовитый воздух
«Сложно дышать»: На севере Бурятии люди жалуются на ядовитый воздух
Общество, 02.03.2023
Они заявили, что рядом с жилыми домами жгут «что-то токсичное»
Жителей Бурятии ждёт четырёхдневная рабочая неделя
Жителей Бурятии ждёт четырёхдневная рабочая неделя
Общество, 02.03.2023
В честь 8 марта в республике устроят выходной
В музее Улан-Удэ открылась «весенняя» выставка
В музее Улан-Удэ открылась «весенняя» выставка
Общество, 02.03.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко  
В Улан-Удэ наградят балетмейстеров-постановщиков
В Улан-Удэ наградят балетмейстеров-постановщиков
Общество, 02.03.2023
В столице Бурятии пройдёт концерт и награждение лауреатов международного конкурса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^