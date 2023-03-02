В улан-удэнской колонии отпраздновали Белый месяц





В улан-удэнской исправительной колонии №7 прошёл концерт, посвящённый празднованию Белого месяца – новый год по лунному календарю.Подготовку к концерту осуждённые начали заблаговременно. Они своими руками изготовили декорации и сшили национальные костюмы. Участники каждого отряда представили свои творческие номера, исполняли песни, танцевали, показывали миниатюры, каждая выступающая на сцене имела свой образ и наряд.Также на концерт был приглашён первый российский геше – доктор буддийской философии Дымбрыл лама, который после концерта провёл молебен и приём осуждённых по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.