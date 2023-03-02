В улан-удэнской колонии отпраздновали Белый месяц

На концерт пригласили доктора буддийской философии
В улан-удэнской исправительной колонии №7 прошёл концерт, посвящённый празднованию Белого месяца – новый год по лунному календарю.
Подготовку к концерту осуждённые начали заблаговременно. Они своими руками изготовили декорации и сшили национальные костюмы. Участники каждого отряда представили свои творческие номера, исполняли песни, танцевали, показывали миниатюры, каждая выступающая на сцене имела свой образ и наряд.
Также на концерт был приглашён первый российский геше – доктор буддийской философии Дымбрыл лама, который после концерта провёл молебен и приём осуждённых по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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