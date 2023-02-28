Тайбоксёры Бурятии завоевали 53 медали окружных соревнований

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Сборная республики вошла в число лучших на Дальнем Востоке



Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тайскому боксу принесли сборной Бурятии 53 медали: 24 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых. Республику на прошедших в феврале соревнованиях представляли 58 спортсменов, сообщает региональное министерство спорта.



Чемпионский титул в весовой категории до 67 кг защитил Саян Арамхиев. Также победы на первенстве одержали Андрей З., Иван П., Санжана Б., Адиса Б., Давид П., Егор Г., Анастасия Б., Станислав С., Илья Б., Эдуард Ш., Роман Т., Александр Х., Ксения Г., Арина П., Арина Ш., Артём Б., Полина Б., Михаил С., Николай Д., Владлена Х., Яков С., Валерия К. и Содном Д.



В командном зачёте команда республики заняла III место. Конкуренцию в борьбе за медали соревнований и путёвку на главный старт страны составили спортсмены из Приморского края, Амурской области и Забайкальского края.

