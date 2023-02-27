В Бурятии алиментщика отправили на принудительные работы

Мужчина никак не хотел погашать долги по алиментам



В Бурятии осуждённый не выплачивал за должность по алиментам по содержанию двоих несовершеннолетних детей.



В октябре 2022 года Мухоршибирский районный суд отметил мужчине условное осуждение и назначено наказание в виде исправительных работ, тем самым ему был предоставлен шанс трудоустроиться и отбыть наказание по месту своего проживания.



- Осуждённый трудоустроился, но из-за отсутствия мотивации и не сделанных положительных выводов, допускал нарушения трудовой дисциплины, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



В суд было внесено представление о замене исправительных работ. По итогам которого осуждённому заменили наказание на принудительные работы. отбывать которые он будет в исправительном центре под надзором сотрудников УФСИН.

