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В Бурятии алиментщика отправили на принудительные работы

В Бурятии алиментщика отправили на принудительные работы
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчина никак не хотел погашать долги по алиментам

В Бурятии осуждённый не выплачивал за должность по алиментам по содержанию двоих несовершеннолетних детей.

В октябре 2022 года Мухоршибирский районный суд отметил мужчине условное осуждение и назначено наказание в виде исправительных работ, тем самым ему был предоставлен шанс трудоустроиться и отбыть наказание по месту своего проживания.

- Осуждённый трудоустроился, но из-за отсутствия мотивации и не сделанных положительных выводов, допускал нарушения трудовой дисциплины, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

В суд было внесено представление о замене исправительных работ. По итогам которого осуждённому заменили наказание на принудительные работы. отбывать которые он будет в исправительном центре под надзором сотрудников УФСИН.
УФСИН осужденные алименты

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