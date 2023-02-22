В Улан-Удэ осуждённую выпустили из СИЗО для встречи с детьми

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Женщина сходила с детьми в кино



Осуждённая, отбывающая наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-1 в Улан-Удэ, провела выходной день за пределами учреждения, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



Женщина сводила детей в кино, посетила с ними детскую игровую зону и зеркальный лабиринт.



На общем собрании отряда, который был проведён сразу после возвращения осуждённой в учреждение, женщина поблагодарила администрацию следственного изолятора за доверие и предоставленную возможность провести выходной день вместе с детьми.



Выезд за пределы учреждения, предоставляется за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду.

