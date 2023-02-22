Женщина сходила с детьми в кино
Осуждённая, отбывающая наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-1 в Улан-Удэ, провела выходной день за пределами учреждения, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Женщина сводила детей в кино, посетила с ними детскую игровую зону и зеркальный лабиринт.
На общем собрании отряда, который был проведён сразу после возвращения осуждённой в учреждение, женщина поблагодарила администрацию следственного изолятора за доверие и предоставленную возможность провести выходной день вместе с детьми.
Выезд за пределы учреждения, предоставляется за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду.
В Улан-Удэ осуждённую выпустили из СИЗО для встречи с детьми
Общество, Фото:
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