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В Улан-Удэ осуждённую выпустили из СИЗО для встречи с детьми

В Улан-Удэ осуждённую выпустили из СИЗО для встречи с детьми
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Женщина сходила с детьми в кино

Осуждённая, отбывающая наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-1 в Улан-Удэ, провела выходной день за пределами учреждения, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

Женщина сводила детей в кино, посетила с ними детскую игровую зону и зеркальный лабиринт.

На общем собрании отряда, который был проведён сразу после возвращения осуждённой в учреждение, женщина поблагодарила администрацию следственного изолятора за доверие и предоставленную возможность провести выходной день вместе с детьми.

Выезд за пределы учреждения, предоставляется за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду.
УФСИН

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