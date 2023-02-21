В преддверии Сагаалгана Бурятский оперный театр подвёл итоги
Коллектив Бурятского театра оперы и балета подвёл итоги за 2022 год. Наградами были отмечены солисты оперы и балета, артисты хора и оркестра, концертмейстеры, гримёры, художники, швеи, реквизиторы, бутафоры, - сообщает министерство культуры Бурятии.
В 2022 году Бурятский театр оперы и балета посетили около 85 тысяч зрителей, было проведено 200 спектаклей и концертов. Также в театре увеличился штат сотрудников и повысилась заработная плата. Министр культуры Соелма Дагаева отметила, что театр внёс очень большой вклад в развитие программы «Пушкинская карта». По её словам, среди регионов ДФО Бурятия стала первой по продажам билетов по «Пушкинской карте».
Кроме того, театр в прошлом году смог увеличить свою доходную базу. Доход от платных услуг театра увеличился с 34 миллионов рублей в 2019 до 52 миллионов в 2022 году.
- Мы провели ремонт наружных сетей теплоснабжения на сумму 7 миллионов рублей, скамеек и урн на театральной площади. Приобрели музыкальные инструменты и пуанты. В рамках празднования 100-летия Республики Бурятия в 2022 году был проведён ремонт фасада здания на сумму 11 миллионов рублей, - отметил директор оперного театра Дмитрий Дылыков.
Ещё в этом году театр сможет дополнительно приобрести новое оборудование для света, звука и механики сцены на сумму 21 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Культура».
Как сообщал «Байкал-Daily», также в 2022 году из федерального бюджета театру были выделены деньги на постановку национального балета и национальной оперы, премьеры которых состоятся в течение 2023 года.
За год театр оперы и балета в Улан-Удэ посетили около 85 тысяч зрителей
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