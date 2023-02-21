21 февраля

20 февраля

Популярное

За год театр оперы и балета в Улан-Удэ посетили около 85 тысяч зрителей

За год театр оперы и балета в Улан-Удэ посетили около 85 тысяч зрителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В преддверии Сагаалгана Бурятский оперный театр подвёл итоги

Коллектив Бурятского театра оперы и балета подвёл итоги за 2022 год. Наградами были отмечены солисты оперы и балета, артисты хора и оркестра, концертмейстеры, гримёры, художники, швеи, реквизиторы, бутафоры, - сообщает министерство культуры Бурятии.

В 2022 году Бурятский театр оперы и балета посетили около 85 тысяч зрителей, было проведено 200 спектаклей и концертов. Также в театре увеличился штат сотрудников и повысилась заработная плата. Министр культуры Соелма Дагаева отметила, что театр внёс очень большой вклад в развитие программы «Пушкинская карта». По её словам, среди регионов ДФО Бурятия стала первой по продажам билетов по «Пушкинской карте».

Кроме того, театр в прошлом году смог увеличить свою доходную базу. Доход от платных услуг театра увеличился с 34 миллионов рублей в 2019 до 52 миллионов в 2022 году.

- Мы провели ремонт наружных сетей теплоснабжения на сумму 7 миллионов рублей, скамеек и урн на театральной площади. Приобрели музыкальные инструменты и пуанты. В рамках празднования 100-летия Республики Бурятия в 2022 году был проведён ремонт фасада здания на сумму 11 миллионов рублей, - отметил директор оперного театра Дмитрий Дылыков.
Ещё в этом году театр сможет дополнительно приобрести новое оборудование для света, звука и механики сцены на сумму 21 млн рублей в рамках реализации национального проекта «Культура».

Как сообщал «Байкал-Daily», также в 2022 году из федерального бюджета театру были выделены деньги на постановку национального балета и национальной оперы, премьеры которых состоятся в течение 2023 года.


культура театр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сотрудникам ГИБДД предложили взятку в виде пиломатериалов
В Бурятии сотрудникам ГИБДД предложили взятку в виде пиломатериалов
Общество, 21.02.2023
Госавтоинспекция призывает жителей республики исключить возможность участия в коррупционных действиях 
В Улан-Удэ состоялась презентация фотовыставки «Жена Героя Бурятии»
В Улан-Удэ состоялась презентация фотовыставки «Жена Героя Бурятии»
Общество, 21.02.2023
В ФСК выставка будет действовать до 27 февраля
За год театр оперы и балета в Улан-Удэ посетили около 85 тысяч зрителей
За год театр оперы и балета в Улан-Удэ посетили около 85 тысяч зрителей
Общество, 21.02.2023
В преддверии Сагаалгана Бурятский оперный театр подвёл итоги
Иркутская область присоединилась к фотопроекту «Жёны героев»
Иркутская область присоединилась к фотопроекту «Жёны героев»
Общество, 21.02.2023
В проекте уже приняли участие около 20 девушек
Зампреды правительства Бурятии ответили на вопросы жителей республики
Зампреды правительства Бурятии ответили на вопросы жителей республики
Общество, 21.02.2023
 «Разговор с правительством» проходил в формате прямых эфиров
Ректор Буддийского университета Геше Дымбрыл: «Моё главное пожелание жителям Бурятии – быть рассудительными и мудрыми в наступающем году»
Ректор Буддийского университета Геше Дымбрыл: «Моё главное пожелание жителям Бурятии – быть рассудительными и мудрыми в наступающем году»
Общество, 21.02.2023
В интервью ИА «Байкал-Daily» ректор Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева Дымбрыл Дашибалданов рассказал о том, как правильно настроиться на Новый год и каких ошибок не стоит допускать
В парке Улан-Удэ появились «Стенды истории»
В парке Улан-Удэ появились «Стенды истории»
Общество, 21.02.2023
Фотографии для стендов прислали неравнодушные горожане
По Байкалу пробегут марафон на коньках
По Байкалу пробегут марафон на коньках
Общество, 21.02.2023
Он состоится в марте в бухте Базарная губа
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 21.02.2023
В республике сегодня ветрено 
В Улан-Удэ откроется выставка интерьерных картин
В Улан-Удэ откроется выставка интерьерных картин
Общество, 20.02.2023
Работы дополняют интерьер дома или завода
В Улан-Удэ сыграют на «забытых» инструментах
В Улан-Удэ сыграют на «забытых» инструментах
Общество, 20.02.2023
В столице Бурятии откроется интерактивная выставка из Воронежа
Парки Улан-Удэ готовятся к Масленице
Парки Улан-Удэ готовятся к Масленице
Общество, 20.02.2023
Праздники для горожан состоятся 25 и 26 февраля
Бурятия примет рыболовный кубок России
Бурятия примет рыболовный кубок России
Общество, 20.02.2023
Его разыграют на озере Котокель
Иркутян зовут на «Казачью Масленицу»
Иркутян зовут на «Казачью Масленицу»
Общество, 20.02.2023
Праздничные мероприятия в Иркутске проведут с 20 по 26 февраля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^