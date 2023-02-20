В Бурятии готовят национальную оперу в честь 100-летия республики

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Опера пройдёт в ноябре этого года и будет называться «Эреэхэн»



В Бурятском театре оперы и балета накануне обсудили художественное оформление будущей национальной оперы «Эреэхэн» (возрастное ограничение - 6+), премьера которой запланирована на ноябре этого года, -сообщает министерство культуры республики.



Режиссёр будущей постановки Олег Юмов презентовал руководству театра, художественным и инженерным цехам театра первые эскизы, подготовленные художником-постановщиком спектакля, всемирно известным скульптором Даши Намдаковым и молодой художницей Сэсэг Дондоковой.



- Я уже год работаю над этим проектом. Если говорить про пространство, всё началось с известной скульптуры Даши Бальжановича «Ясновидение». Я спросил его, можно ли использовать скульптуру в качестве декораций. Он дал согласие и постепенно мы начали общаться на эту тему. Так Даши Намдаков стал художником-постановщиком спектакля. У него был подобный опыт в Большом театре, - сказал Олег Юмов.



Главным элементом декорации станет пятиметровая скульптура Даши Намдакова «Ясновидение», также зрители увидят и графику известного художника. По словам режиссёра, спектакль визуально будет очень стильным и лаконичным, даже монохромным, без ярких цветов. Вторым художником выступает Сэсэг Дондокова, которая ранее работала над рок-мюзиклом «Бальжан Хатан» (6+). Художником по свету вновь станет Евгений Виноградов из театра «Ленком».



В спектакле будут задействованы солисты оперы, хор, артисты балета. Балетмейстером выступит Пётр Базарон. На создание национальной оперы в честь 100-летия Республики Бурятия с 2021 по 2023 годы была выделена субсидия в размере 13,4 млн. рублей из федерального бюджета.







