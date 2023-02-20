В районе Бурятии реконструируют обветшалый мост

Восстановление переправы обойдётся почти в 400 миллионов рублей













Деревянный мост, связывавший село Зарубино с большой землёй, разрушился несколько лет назад. Он больше не пригоден для эксплуатации, особенно – во время весеннего паводка. Однако добраться туда можно по понтонной переправе, которую

В целом на восстановление сооружения направят 392 миллиона. Его сдадут в эксплуатацию к концу 2024 года. «Все этапы реконструкции мы проходим согласно утверждённому графику», – рассказал первый заместитель главы Джидинского района Владимир Цыденов.Деревянный мост, связывавший село Зарубино с большой землёй, разрушился несколько лет назад. Он больше не пригоден для эксплуатации, особенно – во время весеннего паводка. Однако добраться туда можно по понтонной переправе, которую подарили местным жителям военные.

В Джидинском районе продолжится реконструкция Зарубинского моста – через реку Джида у сёл Зарубино и Дырестуй. Работы, запланированные в 2023 году, обойдутся в 150 миллионов рублей, сообщается в вайбер-группе «Джида-инфо 24/7».