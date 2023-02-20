В районе Бурятии реконструируют обветшалый мост

Восстановление переправы обойдётся почти в 400 миллионов рублей
В целом на восстановление сооружения направят 392 миллиона. Его сдадут в эксплуатацию к концу 2024 года. «Все этапы реконструкции мы проходим согласно утверждённому графику», – рассказал первый заместитель главы Джидинского района Владимир Цыденов.
Деревянный мост, связывавший село Зарубино с большой землёй, разрушился несколько лет назад. Он больше не пригоден для эксплуатации, особенно – во время весеннего паводка. Однако добраться туда можно по понтонной переправе, которую подарили местным жителям военные.
Деревянный мост, связывавший село Зарубино с большой землёй, разрушился несколько лет назад. Он больше не пригоден для эксплуатации, особенно – во время весеннего паводка. Однако добраться туда можно по понтонной переправе, которую подарили местным жителям военные.