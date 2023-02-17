17 февраля

16 февраля

Популярное

Регионы ДФО присоединятся к всероссийской акции «Сады памяти»

Регионы ДФО присоединятся к всероссийской акции «Сады памяти»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участники высадят деревья в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной

18 марта в России стартует четвёртый сезон международной акции «Сад памяти». 27 млн деревьев высадят по всей России и в СНГ в честь погибших советских солдат, отдавших свои жизни в борьбе против нацизма во Второй мировой войне.

- Каждый год весной по всей стране и за рубежом высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. «Сад памяти» — это движение, которое объединяет сотни тысяч небезразличных жителей России и всего мира вокруг увековечения памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе за нашу свободу, - сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Кроме того, акция направлена и на решение актуальных задач в сфере экологии – озеленения городов, восстановление лесных насаждений и сокращение углеродного следа. Присоединиться к акции можно на её официальном сайте, выбрав на интерактивной карте нужный регион и ближайшую локацию. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдаётся на месте.

Напомним, что в этом году отмечается 80-летие ряда событий, произошедших в 1943 году, который стал переломным для хода войны: снятие блокады Ленинграда, Сталинградская битва, Битва за Кавказ и другие значимые для победы даты.
акция ДФО Великая Отечественная деревья озеленение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Эксперты рассказали о росте рейтинга «Единой России»
Эксперты рассказали о росте рейтинга «Единой России»
Общество, 17.02.2023
В ходе круглого стола эксперты и представители политических партий обсудили готовность к началу избирательной кампании текущего года
В Санкт-Петербурге проведут спартакиаду в честь Сагаалгана
В Санкт-Петербурге проведут спартакиаду в честь Сагаалгана
Общество, 17.02.2023
В ней примут участие бурятские, тувинские и калмыцкие роды
Регионы ДФО присоединятся к всероссийской акции «Сады памяти»
Регионы ДФО присоединятся к всероссийской акции «Сады памяти»
Общество, 17.02.2023
Участники высадят деревья в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной
В Бурятии проведут турнир «Юный рыбак»
В Бурятии проведут турнир «Юный рыбак»
Общество, 17.02.2023
Соревнования пройдут в марте
Лама из Бурятии рассказал, как правильно праздновать Сагаалган
Лама из Бурятии рассказал, как правильно праздновать Сагаалган
Общество, 17.02.2023
Жителям республики объяснили, какие подарки принято дарить в Белый месяц и в какой одежде его встречать
В музее Бурятии откроется выставка «Навстречу Сагаалгану»
В музее Бурятии откроется выставка «Навстречу Сагаалгану»
Общество, 16.02.2023
На ней будут представлены работы художников республики
В Усть-Ордынском округе рассказали о праздновании Сагаалгана
В Усть-Ордынском округе рассказали о праздновании Сагаалгана
Общество, 16.02.2023
В районах пройдут более 30 культурных и спортивных мероприятий
В Улан-Удэ развернётся хоккейный фестиваль
В Улан-Удэ развернётся хоккейный фестиваль
Общество, 16.02.2023
Мероприятие проведут в рамках Дня зимних видов спорта
В Улан-Удэ стартовал конкурс масленичных чучел
В Улан-Удэ стартовал конкурс масленичных чучел
Общество, 16.02.2023
Трём победителям достанутся призы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^