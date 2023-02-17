Регионы ДФО присоединятся к всероссийской акции «Сады памяти»

Участники высадят деревья в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной



18 марта в России стартует четвёртый сезон международной акции «Сад памяти». 27 млн деревьев высадят по всей России и в СНГ в честь погибших советских солдат, отдавших свои жизни в борьбе против нацизма во Второй мировой войне.



- Каждый год весной по всей стране и за рубежом высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. «Сад памяти» — это движение, которое объединяет сотни тысяч небезразличных жителей России и всего мира вокруг увековечения памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе за нашу свободу, - сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



Кроме того, акция направлена и на решение актуальных задач в сфере экологии – озеленения городов, восстановление лесных насаждений и сокращение углеродного следа. Присоединиться к акции можно на её официальном сайте, выбрав на интерактивной карте нужный регион и ближайшую локацию. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдаётся на месте.



Напомним, что в этом году отмечается 80-летие ряда событий, произошедших в 1943 году, который стал переломным для хода войны: снятие блокады Ленинграда, Сталинградская битва, Битва за Кавказ и другие значимые для победы даты.

