В Бурятии показали, как выглядит новый 640-килограммовый колокол на сельской церкви

На нём изображены иконы святых

Газета «Байкальские огни» писала, что кударинцы рассылали письма с просьбой о пожертвованиях своим землякам. В Пасху провели благотворительный марафон. Местный ТОС «Купола» вложил 200 тысяч, выигранных на республиканском конкурсе ТОСов. Посильные суммы перечисляли и жители других населённых пунктов района. А школьники отдали деньги, которые выручили за продукцию, проданную на осенней ярмарке.



Отчёт о собранных средствах публиковали каждую неделю. Заказывали колокол на Тутаевском заводе в Ярославской области. Настоятель храма – протоиерей Вадим вместе с прихожанами решили, что на нём будут вылиты четыре иконы. Местные рыбаки рассказывали, что предыдущий колокол-благовест в 40 пудов они слышали, даже когда стояли Малом море. Но его сбросили с храма в 1930-х. С тех пор прошёл почти век.

