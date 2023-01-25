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В Бурятии показали, как выглядит новый 640-килограммовый колокол на сельской церкви

В Бурятии показали, как выглядит новый 640-килограммовый колокол на сельской церкви
Общество,  Фото:"Кабанск-инфо"
На нём изображены иконы святых

На праздничной рождественской службе жители кабанского села Кудара услышали звон нового колокола весом в 640 килограммов, отлитого в Ярославской области. Его фото недавно опубликовали в группе «Кабанск-инфо 24/7».


Настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, протоиерей Вадим Власов сообщил, что деньги на колокол собирали всем миром.

- Его доставили в день памяти святителя Димитрия Ростовского – митрополита Ростовского и Ярославского. На колоколе – иконы Благовещения Пресвятой Богородицы, великомученицы Екатерины, святителя-чудотворца Иннокентия Иркутского и благоверного князя Александра Невского, – отметил настоятель храма. – Надпись говорит о времени отлития – в 2022 году от рождества Христова. 

Газета «Байкальские огни» писала, что кударинцы рассылали письма с просьбой о пожертвованиях своим землякам. В Пасху провели благотворительный марафон. Местный ТОС «Купола» вложил 200 тысяч, выигранных на республиканском конкурсе ТОСов. Посильные суммы перечисляли и жители других населённых пунктов района. А школьники отдали деньги, которые выручили за продукцию, проданную на осенней ярмарке.

Отчёт о собранных средствах публиковали каждую неделю. Заказывали колокол на Тутаевском заводе в Ярославской области. Настоятель храма – протоиерей Вадим вместе с прихожанами решили, что на нём будут вылиты четыре иконы. Местные рыбаки рассказывали, что предыдущий колокол-благовест в 40 пудов они слышали, даже когда стояли Малом море. Но его сбросили с храма в 1930-х. С тех пор прошёл почти век.

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