15 января

14 января

13 января

Популярное

В церкви в селе Бурятии появился 640-килограммовый колокол

В церкви в селе Бурятии появился 640-килограммовый колокол
Общество,  Фото:из архива
Средства на него местные жители собирали целый год

На праздничной рождественской службе жители кабанского села Кудара услышали звон нового колокола весом в 640 килограммов, отлитого в Ярославской области. Средства на него и на ограду для Байкало-Кударинской церкви собирали целый год всем миром, сообщает газета «Байкальские огни».

Кударинцы рассылали письма с просьбой о пожертвованиях своим землякам. В Пасху провели благотворительный марафон. Местный ТОС «Купола» вложил 200 тысяч, выигранных на республиканском конкурсе ТОСов. Посильные суммы перечисляли и жители других населённых пунктов района. А школьники отдали деньги, которые выручили за продукцию, проданную на осенней ярмарке.

Отчёт о собранных средствах публиковали каждую неделю. Заказывали колокол на Тутаевском заводе в Ярославской области. Настоятель храма – протоиерей Вадим вместе с прихожанами решили, что на нём будут вылиты четыре иконы – Благовещения Пресвятой Богородицы, великомученицы Екатерины, святителя-чудотворца Иннокентия Иркутского и благоверного князя Александра Невского.

Рыбаки рассказывали, что предыдущий колокол-благовест в 40 пудов они слышали, даже когда стояли Малом море. Но его сбросили с храма в 1930-х. С тех пор прошёл почти век.



Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В церкви в селе Бурятии появился 640-килограммовый колокол
В церкви в селе Бурятии появился 640-килограммовый колокол
Общество, 15.01.2023
Средства на него местные жители собирали целый год
Прокуратура поторопила с ликвидацией фенольного озера в Улан-Удэ
Прокуратура поторопила с ликвидацией фенольного озера в Улан-Удэ
Общество, 15.01.2023
Работу по нейтрализации ядовитого водоёма потребовали ускорить
В Бурятии врачи спасли недоношенную девочку от слепоты
В Бурятии врачи спасли недоношенную девочку от слепоты
Общество, 15.01.2023
У медиков было всего трое суток, чтобы предотвратить потерю зрения
Водителей Бурятии призывают уступать дорогу пожарному автомобилю
Водителей Бурятии призывают уступать дорогу пожарному автомобилю
Общество, 14.01.2023
От скорости прибытия пожарных зависят жизни людей
Жители села в Бурятии жалуются воду со странным запахом
Жители села в Бурятии жалуются воду со странным запахом
Общество, 14.01.2023
Люди интересуются, когда запах устранят 
В Бурятии наказывают торговцев нелегального алкоголя
В Бурятии наказывают торговцев нелегального алкоголя
Общество, 14.01.2023
Полицейские призывают сообщать о фактах незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции
Новогодний Байкал и «зимняя сказка» на Пыхте
Новогодний Байкал и «зимняя сказка» на Пыхте
Общество, 14.01.2023
Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко принял участие в традиционном рождественском фототуре по восточному побережью Байкала
Ушёл из жизни главврач Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии
Ушёл из жизни главврач Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии
Общество, 14.01.2023
Кирилла Владимировича Булутова не стало на 70-ом году жизни
В торговом центре Улан-Удэ открылась выставка костюмов из оперетты
В торговом центре Улан-Удэ открылась выставка костюмов из оперетты
Общество, 14.01.2023
Эксклюзивные костюмы из «Мистера Икс» можно увидеть в «Форуме»
По льду Байкала пробегут и проедут ультрамарафон
По льду Байкала пробегут и проедут ультрамарафон
Общество, 14.01.2023
Спортсмены преодолеют более 200 км за три дня
По Гусиноозёрску пройдёт крещенский ход
По Гусиноозёрску пройдёт крещенский ход
Общество, 14.01.2023
Крестный ход завершится крещенскими купаниями

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^