На автомобиле жителя Бурятии в крещенскую ночь проявился крест

Он образовался прямо на стекле машины
О настоящем крещенском чуде, которое случилось в ночь на 19 января, рассказала заиграевская газета «Вперёд». На замёрзшем стекле автомобиля жителя села Новая Брянь проявился крест.
Его отчётливо видно на фото, размещённом в официальном telegram-канале «Вперёд».
А жительница посёлка Татарский Ключ прислала журналистам снимок, на котором, по её словам, виднеется божий лик.
- У нас вот такой образ на Крещение был. Ребёнок увидел первым и сказал: «Смотри, мама – Боженька», – поделилась с изданием сельчанка.
Он образовался прямо на стекле машины
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