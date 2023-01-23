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На автомобиле жителя Бурятии в крещенскую ночь проявился крест

На автомобиле жителя Бурятии в крещенскую ночь проявился крест
Общество,  Фото:telegram-канал «Вперёд»
Он образовался прямо на стекле машины

О настоящем крещенском чуде, которое случилось в ночь на 19 января, рассказала заиграевская газета «Вперёд». На замёрзшем стекле автомобиля жителя села Новая Брянь проявился крест.


Его отчётливо видно на фото, размещённом в официальном telegram-канале «Вперёд».

А жительница посёлка Татарский Ключ прислала журналистам снимок, на котором, по её словам, виднеется божий лик.


- У нас вот такой образ на Крещение был. Ребёнок увидел первым и сказал: «Смотри, мама – Боженька», – поделилась с изданием сельчанка.

Крещение православие

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