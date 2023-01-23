На автомобиле жителя Бурятии в крещенскую ночь проявился крест

Он образовался прямо на стекле машины













О настоящем крещенском чуде, которое случилось в ночь на 19 января, рассказала заиграевская газета «Вперёд». На замёрзшем стекле автомобиля жителя села Новая Брянь проявился крест.Его отчётливо видно на фото, размещённом в официальном telegram-канале «Вперёд».А жительница посёлка Татарский Ключ прислала журналистам снимок, на котором, по её словам, виднеется божий лик.- У нас вот такой образ на Крещение был. Ребёнок увидел первым и сказал: «Смотри, мама – Боженька», – поделилась с изданием сельчанка.