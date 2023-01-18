В Иркутской области открыли ледовую переправу на Ангаре

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Переправа находится на участке Каменка - Свирск



39-я ледовая переправа введена в эксплуатацию в Иркутской области. Накануне на реке Ангаре на участке Каменка – Свирск автодороги Бохан – Свирск (км 33+108) открыта трасса для безопасного проезда по льду. Границы ледовой переправы обозначены ограничительными маркировочными вехами, выезд за которые запрещён.



- Режим работы ледовых переправ, порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и пассажиров, скоростной режим, устанавливаются эксплуатирующей организацией с учётом ледового прогноза и максимальной безопасной нагрузки на лёд. Информация об этом размещается на соответствующих дорожных знаках и стендах, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Иркутской области.

