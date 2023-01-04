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Суровые морозы в Бурятии отступят к Рождеству

Суровые морозы в Бурятии отступят к Рождеству
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителям республики пообещали двухдневное потепление

В Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз погоды на 5-9 января. В республике ещё пару дней продержатся сильные морозы. Снега при этом не ожидается.

Ночами синоптики обещают от -25 до -31, местами – от -15 до -20 градусов, на юго-западе и по северу – от -35 до -42. Днём в Бурятии похолодает до -17, -22, кое-где – до -27, -32. По Прибайкалью, в южных и юго-западных районах ожидается от -10 до -15°С.

А вот 7 и 8 января морозы в республике отступят. Под влиянием тёплого фронта в некоторых районах пройдёт снег.

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