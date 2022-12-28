Поездка состоялась в рамках инклюзивного проекта «Шаг в будущее в Бурятии»
Кяхтинский краеведческий музей посетили член общественной палаты Бурятии, председатель регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых вместе с другими гостями.
- Сегодня мы можем сказать, что Кяхтинский краеведческий музей — это «Музей для всех». Полноценное включение людей с инвалидностью в социокультурное пространство, создание безбарьерной среды – главные принципы нашего музея, - рассказали сотрудники.
Гостям представили богатейшую коллекцию музея о природе Забайкалья и Центральной Азии, рассказали историю Великого чайного пути, показали уникальные археологические экспонаты и другие предметы искусства.
Представители фонда инвалидов-колясочников Бурятии остались впечатлены экспозициями музея и выразили надежду приехать вновь.
Организовал поездку центр развития социальных и образовательных проектов «Аура».
В Бурятии инвалиды-колясочники оценили доступность Кяхтинского музея
Общество, Фото:
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