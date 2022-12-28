В Бурятии инвалиды-колясочники оценили доступность Кяхтинского музея

Общество, Фото: Кяхтинский краеведческий музей

Поездка состоялась в рамках инклюзивного проекта «Шаг в будущее в Бурятии»



Кяхтинский краеведческий музей посетили член общественной палаты Бурятии, председатель регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых вместе с другими гостями.



- Сегодня мы можем сказать, что Кяхтинский краеведческий музей — это «Музей для всех». Полноценное включение людей с инвалидностью в социокультурное пространство, создание безбарьерной среды – главные принципы нашего музея, - рассказали сотрудники.



Гостям представили богатейшую коллекцию музея о природе Забайкалья и Центральной Азии, рассказали историю Великого чайного пути, показали уникальные археологические экспонаты и другие предметы искусства.



Представители фонда инвалидов-колясочников Бурятии остались впечатлены экспозициями музея и выразили надежду приехать вновь.



Организовал поездку центр развития социальных и образовательных проектов «Аура».



