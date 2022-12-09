В любой момент в «ловушку» может угодить автомобиль
Житель Улан-Удэ запечатлел на видео открытый колодезный люк. Дорожная «ловушка» находится на автодороге по улице Революции 1905 года. Этой информацией горожанин поделился в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».
В объектив камеры мобильного телефона попал не только открытый люк, но и возможные последствия такого препятствия на дороге. В середине ролика в кадре появляется автомобиль, проезжающий над открытым люком. К счастью, в этот раз обошлось без аварии, люк оказался по центру автомобиля, и тот не угодил в него колесом, а лишь задел ветку, торчащую из колодца.
Как рассказал один из очевидцев, чуть раньше на этом месте находился предупреждающий знак, однако он куда-то исчез: как предполагает местный житель, мог провалиться в колодец.
Неизвестно к чему приведёт такое препятствие на дороге, если в скором времени дорожные рабочие не закроют или хотя бы не огородят опасный участок дороги.
Жителей Улан-Удэ беспокоит открытый колодезный люк
Общество, Фото:
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