В Улан-Удэ открылась новая площадка для встреч со зрителями

Первым мероприятием проекта станет концерт «Родная Бурятия»



В столице Бурятии появилась новая площадка для встреч со зрителями. Она открылась в школе креативных индустрий «Байкал Арт» при колледже искусств имени П.И. Чайковского.



Концепция новой площадки – это взаимодействие искусств. Здесь будут проходить проекты, которые содержат элементы литературы, музыки, живописи, театра, хореографии. Планируется проведение концертов, ток-шоу, просмотров кинофильмов, семинаров, творческих вечеров и т.д. Также планируется, что будут организованы мероприятия, в которых примут участия и выпускники колледжа искусств: Михаил Пирогов, Чингис Аюшеев, Дулма Сунрапова, Елена Мохосова и другие.



Откроет цикл мероприятий 6 декабря концерт «Родная Бурятия». В программе запланированы романсы, песни о Бурятии, произведения, сыгранные на национальных инструментах, хореографические номера народов России и патриотические песни на слова и музыку советских авторов. Об этом сообщает пресс-служба колледжа.



Возрастное ограничение 12+

