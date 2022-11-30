30 ноября

29 ноября

Популярное

В Улан-Удэ открылась новая площадка для встреч со зрителями

В Улан-Удэ открылась новая площадка для встреч со зрителями
Общество,  Фото:pixabay.com
Первым мероприятием проекта станет концерт «Родная Бурятия»

В столице Бурятии появилась новая площадка для встреч со зрителями. Она открылась в школе креативных индустрий «Байкал Арт» при колледже искусств имени П.И. Чайковского.

Концепция новой площадки – это взаимодействие искусств. Здесь будут проходить проекты, которые содержат элементы литературы, музыки, живописи, театра, хореографии. Планируется проведение концертов, ток-шоу, просмотров кинофильмов, семинаров, творческих вечеров и т.д. Также планируется, что будут организованы мероприятия, в которых примут участия и выпускники колледжа искусств: Михаил Пирогов, Чингис Аюшеев, Дулма Сунрапова, Елена Мохосова и другие.

Откроет цикл мероприятий 6 декабря концерт «Родная Бурятия». В программе запланированы романсы, песни о Бурятии, произведения, сыгранные на национальных инструментах, хореографические номера народов России и патриотические песни на слова и музыку советских авторов. Об этом сообщает пресс-служба колледжа.

Возрастное ограничение 12+
Улан-Удэ колледж концерт искусство театр музыка живопись семинар Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ откроется выставка ветерана боевых действий
В Улан-Удэ откроется выставка ветерана боевых действий
Общество, 30.11.2022
Также будет презентована книга о 321 стрелковой дивизии
В Чите состоится крестный ход, посвящённый Александру Невскому
В Чите состоится крестный ход, посвящённый Александру Невскому
Общество, 30.11.2022
В центре столицы Забайкалья утром будет перекрыто движение для всех видов транспорта
В Бурятии 14 тысяч семей получают компенсацию за детский сад
В Бурятии 14 тысяч семей получают компенсацию за детский сад
Общество, 30.11.2022
Государство возмещает родителям от 20 до 70 процентов оплаты за детский сад
В Бурятии подвели итоги фестиваля «Земля снежного барса»
В Бурятии подвели итоги фестиваля «Земля снежного барса»
Общество, 30.11.2022
В настоящее время в республике проходит награждение финалистов конкурса
В Улан-Удэ чествовали приёмных мам
В Улан-Удэ чествовали приёмных мам
Общество, 30.11.2022
Мероприятие было приурочено ко Дню Матери
На реке Бурятии проведут противоналедные мероприятия
На реке Бурятии проведут противоналедные мероприятия
Общество, 30.11.2022
Временные дамбы появятся в селе Хуртага
В Иркутской области ветерана труда поздравили с 95-летним юбилеем
В Иркутской области ветерана труда поздравили с 95-летним юбилеем
Общество, 30.11.2022
Ираида Жолобова работала бухгалтером, учителем истории и секретарём парткома
В Бурятии завершился форум молодых преподавателей ДФО
В Бурятии завершился форум молодых преподавателей ДФО
Общество, 30.11.2022
Участие приняли преподаватели родных языков и литератур
В Усть-Ордынском округе выбрали «Гэсэра – 2022»
В Усть-Ордынском округе выбрали «Гэсэра – 2022»
Общество, 30.11.2022
Подведены итоги фестиваля «Гэсэриада»
В Бурятии определился чемпион республиканской лиги КВН
В Бурятии определился чемпион республиканской лиги КВН
Общество, 30.11.2022
В Улан-Удэ состоялись финальные игры этого года
В Бурятии на год раньше завершат реконструкцию стометрового моста
В Бурятии на год раньше завершат реконструкцию стометрового моста
Общество, 30.11.2022
Он расположен на автодороге в Муйском районе
В Бурятии отметили 225-летие Селенгинского полка
В Бурятии отметили 225-летие Селенгинского полка
Общество, 30.11.2022
Торжества состоялись в посёлке Новоселенгинск
Забайкальские врачи спасли жизнь новорождённому
Забайкальские врачи спасли жизнь новорождённому
Общество, 30.11.2022
Срочную операцию провели хирурги детской клинической больницы в Чите

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^