В Улан-Удэ привезли выставку рукописных детских книг

Экспонаты приехали в Бурятию из Мурманска
В Улан-Удэ проходит выставка детских рукописных книг, которая приехала из города Мурманска. Проект привезла Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой. Увидеть её можно в республиканской детско-юношеской библиотеке, в центре чтения имени Б. Абидуева на проспекте Победы.
В 1997 году библиотека имени В.П. Махаевой впервые у себя в городе провела конкурс детской рукописной книги. Конкурс настолько понравился юным читателям и его организаторам, что уже в 1998 году он получил статус международного и стал проходить ежегодно. В течение 25 лет в конкурсе принимают участие более тысячи юных авторов из всех городов и населённых пунктов Кольского полуострова и регионов России, а также читатели из Франции, Дании, Великобритании и других стран.
По условиям конкурса каждый участник является и автором текста, и оформителем книги. Юные писатели творчески подходят к созданию своих книг, используют разные техники и материалы: от яичной скорлупы до изделий из дерева, ткани, природных материалов. Традиционно в конкурсе объявляются следующие номинации:
- «Мой мачтовый город» (книги, посвящённые г. Мурманску);
- «Стань природе другом» (книги, посвящённые природе и бережному к ней отношению);
- «Мой сильный маленький народ» (книги, посвящённые коренным народам Кольского Севера).
В 2003 году конкурс открыл дорогу новой инициативе – созданию музея детской рукописной книги при Мурманской детско-юношеской библиотеке. В музее хранятся и экспонируются более 20 тыс. экземпляров рукописных книг всех лет.
Для того, чтобы читатели разных регионов могли соприкоснуться с этими рукотворными шедеврами, библиотека инициировала проект «Книга-путешественница». Таким образом, выставка «Детское рукописное чудо» успешно путешествует по России. В Бурятию привезли часть коллекции, книги в количестве 50 экземпляров.
Посещение выставки бесплатное, сообщает пресс-служба РДЮБ.
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В Улан-Удэ привезли выставку рукописных детских книг
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