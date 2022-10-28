В Улан-Удэ выбрали лучших чтецов среди студентов

Гран-при завоевал студент БИИК СибГУТИ



27 октября в столице Бурятии прошёл заключительный тур городского конкурса чтецов «Душа, рождённая крылатой». Он был посвящён 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой, сообщает пресс-служба централизованной библиотечной системы Улан-Удэ.



В читальном зале центральной городской библиотеки собралось 40 финалистов отборочных туров – студентов из 14 высших и средне-специальных учебных заведений. Ораторское мастерство конкурсантов поставили жюри перед сложным выбором. Тем не менее места распределились следующим образом:

Гран-При - Пуховской Михаил (БИИК СибГУТИ);

Первое место - Ирматов Павел (БРХК им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева);

Второе место - Бронникова Елизавета БРПК;

Третье место - Новикова Александра (БРПК) и Захаров Марк (колледж искусств им. П.И. Чайковского)

Лучший музыкальный номер - ансамбль технологического колледжа ВСГУТУ с песней «Я зову дождь».

