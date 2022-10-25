В Улан-Удэ состоится чемпионат по спортивному туризму

Также будет проведено первенство в закрытых помещениях



29 октября в столице Бурятии состоятся соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. В рамках турнира пройдёт открытое городское первенство и чемпионат Улан-Удэ.



Соревнования проведут в спортзале средней общеобразовательной школы №7. С 8:00 начнётся официальная тренировка. В 13:00 состоится открытие соревнований.



Предварительные заявки принимаются до 12:00 часов 27 октября, сообщает федерация спортивного туризма РБ.



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