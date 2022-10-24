На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 реконструируют турбину

Общество, Фото: предоставлено минтрансом Бурятии

Стоимость работ превысила 700 млн рублей



На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 завершилось комплексное опробование генератора турбины №6 после замены. Испытания проведены в течение 72 часов подряд. Комплексные испытания прошли без сбоев, оборудование выдержало заданные параметры, сообщили в минтрансе Бурятии.



- Реконструкция турбины №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 - важнейший проект для столицы Республики Бурятия. Комплекс проведённых технических мероприятий позволит обеспечить стабильность работы энергосистемы, улучшит показатели надежности и экономичности, - подчеркнул зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Реализация проекта по реконструкции турбины №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 была начата ещё в 2016 году. В 2019 введена в работу новая модернизированная турбина с современной системой регулирования, изготовленная АО «Уральский турбинный завод». В 2020 году специалисты завершили следующий этап реконструкции – замену существующего генератора на генератор с воздушным охлаждением.



В минтрансе уточнили, что общая стоимость масштабного инвестпроекта составила более 700 млн рублей.

