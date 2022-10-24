Отдыхать дети будут девять дней
В школах Улан-Удэ осенние каникулы начнутся в эту субботу.
- Каникулы начнутся 29 октября и закончатся 6 ноября. Продолжительность составит девять дней, - сообщили в администрации города.
Отметим, даты каникул в каждой школе могут меняться. Как правило, комитет по образованию лишь рекомендует временной промежуток, а решение принимает администрация школы. Обычно все школы следуют общим рекомендациям.
Школьники Улан-Удэ уйдут на каникулы 29 октября
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