Школьники Улан-Удэ уйдут на каникулы 29 октября

Отдыхать дети будут девять дней



В школах Улан-Удэ осенние каникулы начнутся в эту субботу.



- Каникулы начнутся 29 октября и закончатся 6 ноября. Продолжительность составит девять дней, - сообщили в администрации города.



Отметим, даты каникул в каждой школе могут меняться. Как правило, комитет по образованию лишь рекомендует временной промежуток, а решение принимает администрация школы. Обычно все школы следуют общим рекомендациям.

