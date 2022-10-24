Соревновались трое человек
В преддверии Всемирного дня производителей пиццы в улан-удэнской колонии-поселении №3 среди осуждённых состоялся конкурс «Самая оригинальная пицца».
- За звание мастера по выпечке пиццы сражались трое участников. После завершения приготовления конкурсанты представили жюри свои блюда. Оценивались кулинарные изделия по трём критериям: представление, оформление и вкусовые качества, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
После обсуждения и голосования членов конкурсной комиссии победителем стала осуждённая с пиццей под названием «Жар-пицца».
Завершилось праздничное мероприятие чаепитием, где все присутствующие смогли оценить кулинарные способности конкурсантов.
В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в выпечке пиццы
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