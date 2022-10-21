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В Улан-Удэ изменят название остановки «Воинская часть»

В Улан-Удэ изменят название остановки «Воинская часть»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутатов горсовета смутило, что название остановки не соответствует действительности

20 октября на заседании комитета Улан-Удэнского городского совета депутатов предложили изменить название остановки «Воинская часть» на «Посёлок Радужный». Это связано с тем, что текущее название остановки может ввести в заблуждение пассажиров.

- У нас в разных направлениях остановка называется по-разному. В одном едешь она называется «Воинская часть», в обратном – «Посёлок Радужный». В зимнее время окна запотевают, и не видно. Остановка вообще не находится возле воинской части. Просьба, все жители знают эту остановку, как «Посёлок Радужный», чтобы одинаково называлась пусть будет «Радужный», - попросил председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского совета депутатов Сергей Бурдиков.

Комитет по транспорту администрации Улан-Удэ пообещал взять вопрос в обработку.

Далее у Бурдикова возник вопрос про долгий интервал движения автобуса №17. По словам депутата с этого округа Беликто Цыбикова, в утренний час пик интервал между автобусами составляет около 40 минут, при должных 25.

Председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ Юрий Ткачёв предположил, что проблема состоит из-за разрывного графика в обеденное время. Проблема должна решиться после поступления новых автобусов.

- У нас сейчас по данному маршруту выходят шесть машин. При поступлении новых автобусов планируем увеличить до 10, что снимет вопросы обеденного разрывного графика. То есть, не будет таких разрывов между интервалами, - пояснил Ткачёв.



остановка общественного транспорта ГорсоветУУ

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