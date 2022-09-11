На выборах главы Бурятии проголосовали 37,98% избирателей

Избирком рассказал об итоговой явке



По итогам дня голосования явка составила 37,98%, сообщили в Избиркоме Бурятии. На выборах главы Бурятии в 2017 году, напомним, итоговая явка составила 41,65%. Однако нынешний результат – предварительный, и может ещё измениться.



- Выборы главы Бурятии у нас стабильны. Интерес к выборам главы республики также стабилен. Различие между прошлыми выборами главы и нынешними только в единицах процентов и в процентных долях. К утру, я думаю, показатели даже могут выровняться, когда подведут окончательные итоги. В целом республика показывает политическую устойчивость. И эта политическая устойчивость – основа не только инвестиционной привлекательности, но и предстоящих субсидий из федерального бюджета, - прокомментировал результаты политолог Алексей Михалев.



Пока не известно, сколько набрал каждый из кандидатов на этих выборах, избирательные комиссии ведут подсчёт голосов.

