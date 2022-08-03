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В Улан-Удэ обязали сделать автобусы доступными для инвалидов

В Улан-Удэ обязали сделать автобусы доступными для инвалидов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Речь идёт о маршруте, проходящем возле дома имени Эржены Будаевой

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ защитила права инвалидов на комфортный проезд в автобусах. Ранее в прокуратуру с жалобой обратились сами инвалиды-колясочники.

- Вблизи специализированного жилого дома для инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой по улице Жердева проходит путь следования городского маршрута № 37. Вопреки закону, органом местного самоуправления и перевозчиком не обеспечены условия доступности транспортных средств, следующих по указанному маршруту. Низкопольные автобусы, оснащённые специальными подъёмными устройствами, не осуществляют перевозки пассажиров. Для инвалидов не обеспечена возможность самостоятельной посадки в автобусы и высадки из них, - сообщает прокуратура Бурятии.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о возложении на орган местного самоуправления и перевозчика обязанности обеспечить для инвалидов условия доступности автобусов, следующих по маршруту № 37.

Октябрьский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда вступило в законную силу.
инвалиды автобус общественный транспорт

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