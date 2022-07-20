Выставка должна привлечь внимание к проблемам детей с тяжёлыми заболеваниями
Первая выставка художника-самоучки Валерии Бальжиевой «Һүнэhэн» («Душа») в помощь больным детям Бурятии откроется 28 июля в Улан-Удэ. Посетить её можно будет в центре современного искусства «Залуу».
На выставке будут представлены порядка 20 работ автора. Средства от продажи картин будут направлены благотворительному фонду помощи детям с онкогематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями.
- Цель выставки — привлечь внимание к проблемам детей с тяжёлыми заболеваниями и поддержать тех, кто изо дня в день помогает им в борьбе за жизнь. Гости выставки смогут познакомится с творчеством Валерии, а также приобрести её работы, оказав своей покупкой помощь маленьким пациентам Бурятии, - сообщает пресс-служба «Залуу».
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ откроется благотворительная выставка
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