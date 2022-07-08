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Монгольские учёные откопали дворец ильхана Хулагу

Монгольские учёные откопали дворец ильхана Хулагу
Общество,  Фото:пресс-служба Великого хурала Монголии
Его обнаружили на востоке Турции

Монгольские исследователи под руководством доктора Д. Анхбаяра обнаружила дворец внука Чингисхана, ильхана Хулагу. Группа учёных, совершивших открытие, на днях встретилась с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.

12-18 июня археологи из Монгольского государственного университета в сотрудничестве с институтом тюркологии и Измирским государственным университетом имени Катипа Челеби обнаружили в Турции руины летнего дворца и поселения монгольского правителя Хулагу, которые были построены в 1260-х годах. Это было первое официальное исследование, проведённое за границей монгольскими исследователями.

Исторические источники на древнеперсидском и армянском языках утверждают, что основатель династии Хулагуидов построил свой летний дворец между 1261 и 1265 годами в плодородном районе современной провинции Ван в Турции. В результате многолетних исследований были обнаружены руины этого летнего дворца и редкие ценные артефакты, подтверждающие исторические факты и сведения. В первые же дни исследований учёные нашли остатки керамики, восходящей к периоду правления Хулагу.

- На сегодняшний день обнаружены руины дворцов трёх монгольских ханов, в том числе дворец Хубилай-хана в автономном районе Внутренняя Монголия (АРВМ), летний дворец Амбагай-хана в Иране и средневековый город Сарай Золотой Орды. На этот раз мы обнаружили четвёртый дворец. Считается, что этот исторический дворец был построен более 700 лет назад и был площадью не менее 1200 на 1200 метров. Археологические раскопки планируется провести в сотрудничестве с турецкими учёными, - пояснил директор научно-исследовательского института тюркологии Д. Анхбаяр.

Также он добавил, что к раскопкам необходимо подготовиться в правовом плане, и попросил председателя поддержать исследования. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
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