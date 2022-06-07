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В Бурятии открыли детскую учебно-познавательную тропу

В Бурятии открыли детскую учебно-познавательную тропу
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Идея создания объекта появилась ещё в 2014 году

6 июня состоялось официальное открытие детской экологической учебно-познавательной тропы «Книга природы», расположенной возле офиса ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в Баргузинском районе Бурятии.

- Идея создания этой тропы появилась у сотрудников учреждения ещё в 2014 году и была, как нам тогда казалось, успешно реализована. Суть объекта заключалась в том, чтобы показать и рассказать детям о природе Забайкальского национального парка, не посещая его территории. Но с течением времени появились новые идеи, новое видение этого объекта, новое понимание его использования. В течение нескольких лет тропа претерпела полную модернизацию, была оснащена интерактивными красочными стендами, которые рассказывают о представителях флоры и фауны, обросла игровыми площадками. Сегодня это учебно-познавательный комплекс, состоящий из экологической тропы, на которой проходят экскурсии для детей дошкольного и школьного возрастов, зелёного класса. Там проводятся занятия на открытом воздухе и детской интерактивной площадки, где каждый желающий может не только провести досуг с детьми, но и получить новые знания, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Экологическая тропа и прилегающие к ней объекты пользуются большой популярностью у местных жителей, а детская игровая площадка редко остаётся без маленьких посетителей. ФГБУ «Заповедное Подлеморье» не ставит точку в развитие экологической тропы, есть еще много нереализованных идей, которые планируют воплотить в жизнь.
заповедник пешеходная тропа

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