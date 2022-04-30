Детёныши под присмотром мамы уже бегают по вольеру
В Этнографическом музее народов Забайкалья приятное событие - у волчицы, проживающей в зоопарке родились щенята. Всего шестеро волчат, сообщила в соцсети министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Сотрудники зоопарка отмечают, что рождение в неволе говорит о качественном содержании и уходе за животными.
Справка:
Беременность у хищных самок длится примерно 62-65 дней, затем волчица уединяется в логове и приносит от 3 до 13, но чаще всего в среднем, 6-7 слепых волчат, весом около 0,5 кг. Первые недели жизни щенята не покидают логова, а глаза открывают на 10-15 день.
Волчата питаются материнским молоком и отрыгнутой пищей в среднем до 45 дней от роду, позже они едят мясо.
Начиная с 20 дней от роду детёныши начинают выходить из логова, учатся бегать, выть и драться друг с другом. Детёныши развиваются быстро, так как к зиме они должны быть достаточно большие и сильные, чтобы выжить.
В Улан-Удэ в зоопарке музея на свет родились шесть волчат
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