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На Дальнем Востоке проходит полевой выход с разведчиками

На Дальнем Востоке проходит полевой выход с разведчиками
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Военные будут оттачивать действия в тылу условного противника

На полигонах Восточного военного округа начались полевой выход с разведывательными подразделениями. В течение нескольких недель войсковые разведчики будут оттачивать свои навыки действий в тылу условного противника.

Все занятия в ходе полевых выходов планируется провести на фоне единой тактической обстановки. К занятиям будут привлечены представители всех специальностей разведывательных подразделений. Снайперские пары разведывательных рот проведут тренировки по поиску и уничтожению снайперов противника.

- Специалисты инженерных подразделений проделают проходы в минных полях и невзрывных заграждениях на путях выдвижения разведывательных групп, проведут минирование путей отхода. В соответствии с программой боевой подготовки будут проведены занятия по тактико-специальной подготовке, вождению боевых машин, военной топографии, военно-медицинской подготовке, минно-подрывному делу и другим предметам обучения. Будут выполнены упражнения учебных и контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, - сообщает пресс-служба ВВО.

Личный состав отработает приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью в любых погодных условиях. Кроме того, разведчики выполнят задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.
ДФО ВВО Дальний Восток военнослужащие военные учения

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