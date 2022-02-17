В Улан-Удэ Вадим Бусеев обучил сотрудников УФСИН









В спортивной школе №17 в Улан-Удэ состоялся мастер-класс по боевому самбо для сотрудников УФСИН России по Бурятии. Занятие для сотрудников уголовно-исполнительной системы региона провёл бурятский самбист, боец MMA, чемпион мира по панкратиону, серебряный призёр Суперкубка мира по боевому самбо, мастер спорта России по боевому самбо Вадим Бусеев, сообщает пресс-служба ведомства.Занятие началось с техники безопасности и разминки, затем спортсмен провел показательное выступление и продемонстрировал защитную технику, а также атакующие и комбинированные приёмы борьбы. После чего участники мастер-класса, разделившись на пары, перешли к практическому обучению и отработке приёмов.В завершение мастер-класса Вадим Бусеев побеседовал с сотрудниками, дал советы и рассказал о пользе занятий единоборствами.Боевое самбо – это вид спортивного единоборства, комплексная система самообороны, которая соединила в себе различные виды спортивных дисциплин от борьбы до дзюдо.