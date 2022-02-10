В Улан-Удэ провели ревизию светящихся «Символов года»

Общество, Фото: пресс-служба КГХ администрации Улан-Удэ

Большинство из них расположены в Октябрьском районе



В столице Бурятии провели ревизию световых конструкций, изображающих животных 12-летнего цикла восточного календаря. Мероприятие было приурочено к празднованию Белого месяца.



На сегодняшний день в Улан-Удэ установлены все планируемые световые конструкции «Символ года». Все они расположены на фасаде жилых домов. Обслуживанием архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминацией занимается подведомственное учреждение комитета городского хозяйства МБУ «Горсвет».



Напомним, световые конструкции располагаются по следующим адресам. На улице Бабушкина, 20 висит Тигр. На Боевой, 5 – Заяц. На Ключевской, 72 и Дорожной, 1 – Драконы. В 2013 установили сразу двух Змей на домах по улице Жердева, 68 и 138. А в 2014 году на Жердева, 13б появилась Лошадь. Далее были Овца на Ключевской, 66; Обезьяна на Ключевской, 57/1; Петух на Краснофлотской, 2а; Собака на Ключевской, 4а; Свинья на Ключевской, 4; Крыса на Ключевской, 2а; а также Бык на Ключевской, 2. Об этом сообщает пресс-служба КГХ.

