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В Улан-Удэ состоится вечер хоровой музыки

В Улан-Удэ состоится вечер хоровой музыки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вечер станет презентацией сборника главного хормейстера театра оперы и балета

17 февраля на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится вечер хоровой музыки «Воспевая отчий край!»

Этот вечер станет презентацией сборника главного хормейстера Бурятского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного деятеля искусств Бурятии Валерия Волчанецкого «‎Воспевая Родину»‎. Сборник был издан в 2021 году под редакцией Софьи Майоровой — артистки оркестра, заведующей труппой оркестра, заведующей нотной библиотекой театра.

В сборник вошли любимые всеми песни бурятских композиторов-классиков Анатолия Андреева, Сергея Манжигеева, Юрия Ирдынеева, Базыра Цырендашиева, а также наших современников — Пурбо Дамиранова, Виктора Усовича, Александра Прибылова, Баира Дондокова, Ларисы Санжиевой. Все произведения переложены для смешанного хора a capella и предназначены для исполнения как профессиональными, так и любительскими коллективами.

- Сборник родился в результате моей напряжённой, долгой и, надеюсь, плодотворной работы с хоровыми коллективами Бурятии и, прежде всего, с единственным профессиональным коллективом — смешанным хором театра оперы и балета, которому я отдал уже 17 лет своей творческой жизни, — рассказывает Валерий Волчанецкий. — Я люблю этот коллектив, я хорошо знаю возможности каждого артиста хора. Мы вместе освоили огромный репертуар, лучшую часть которого я решил представить слушателям и потенциальным исполнителям.


Возрастное ограничение 6+
концерт театр оперы и балета

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