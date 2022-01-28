В Улан-Удэ состоится вечер хоровой музыки

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17 февраля на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится вечер хоровой музыки «Воспевая отчий край!»Этот вечер станет презентацией сборника главного хормейстера Бурятского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного деятеля искусств Бурятии Валерия Волчанецкого «‎Воспевая Родину»‎. Сборник был издан в 2021 году под редакцией Софьи Майоровой — артистки оркестра, заведующей труппой оркестра, заведующей нотной библиотекой театра.В сборник вошли любимые всеми песни бурятских композиторов-классиков Анатолия Андреева, Сергея Манжигеева, Юрия Ирдынеева, Базыра Цырендашиева, а также наших современников — Пурбо Дамиранова, Виктора Усовича, Александра Прибылова, Баира Дондокова, Ларисы Санжиевой. Все произведения переложены для смешанного хора a capella и предназначены для исполнения как профессиональными, так и любительскими коллективами.- Сборник родился в результате моей напряжённой, долгой и, надеюсь, плодотворной работы с хоровыми коллективами Бурятии и, прежде всего, с единственным профессиональным коллективом — смешанным хором театра оперы и балета, которому я отдал уже 17 лет своей творческой жизни, — рассказывает Валерий Волчанецкий. — Я люблю этот коллектив, я хорошо знаю возможности каждого артиста хора. Мы вместе освоили огромный репертуар, лучшую часть которого я решил представить слушателям и потенциальным исполнителям.