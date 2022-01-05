Из них 26 двоен
Всего за 2021 год здесь родилось 5205 новорождённых, в том числе 26 двоен, сообщили в аккаунте роддома в соцсети.
В этом году первый ребёнок, родившимся в ковидном госпитале в Улан-Удэ, стала девочка. Малышка появилась на свет в 00 часов 18 минут, с весом 3670 гр., ростом 54 см. Девочка стала четвёртым ребёнком в семье из Баргузинского района Бурятии.
Также в Республиканском перинатальном центре родилась девочка в 1 час 40 минут при партнёрских родах с весом 3830 гр., с ростом 54 см. Девочка стала третьим ребёнком ребёнком, дома её ждут братик и сестра.
Поздравить с рождением детей и вручить по традиции подарки приезжала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Она вручила девочкам подарочные сертификаты по 10 тысяч рублей в магазин. Также она передала приветствия и поздравления от главы республики Алексея Цыденова
- Мы поздравляем всех своих новорождённых с рождением, а также их родителей с самым прекрасным событием в их семьях. Пусть Новый год приносит в каждую семью исполнение всех желаний и мечт. Поздравляем!!! – сообщили в медицинском учреждении.
Как сообщал «Байкал-Daily», первым рождённым ребёнком в Улан-Удэ стала девочка, которую назвали Марьяной.
За год в улан-удэнском роддоме родилось более пяти тысяч детей
Общество, Фото:
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