В Бурятии первым ребёнком 2022 года стала малышка Марьяна

- Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! В новогоднюю ночь и до 8 утра у нас родилось девять детей. Хочу всех их поздравить, а также родителей, чтобы все они были здоровыми, счастливыми, чтобы жизнь у них складывалась хорошо. Самым первым жителем республики, родившейся в 00.05 часов, в 2022 году стала девочка. Она здоровенькая, рост 55 см, вес 3,6 кг. Родители назвали её красивым именем Марьяна. Хочу пожелать ей и её родителям, чтобы всё у них было хорошо! Они сами из Мухоршибирского района, из Саган-Нура, - обратился к роженицам Алексей Цыденов.







Врачи перинатального центра сообщили, что все дети родились в доношенном сроке, состояние мам и малышей удовлетворительное.







В новогоднюю ночь в Бурятии родилось девять малышей: из них три мальчика и шесть девочек.Первой в 2022 году в Бурятии появилась на свет девочка. Она родилась в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ спустя пять минут после боя курантов – в 00.05 часов.1 января глава Бурятии Алексей Цыденов посетил республиканский перинатальный центр и поздравил матерей, родивших в новогоднюю ночь, сообщили в пресс-службе правительства республики.Что касается городского перинатального центра, то там первый малыш 2022 года родился в 1.40 ночи. Это девочка, вес 3830 кг, рост 54 см.- Всего за новогоднюю ночь в Улан-Удэ в городском перинатальном центре появилось четыре малыша: это две девочки и два мальчика, - сообщил мэр Игорь Шутенков на своей странице.Также в ковидном госпитале городского перинатального центра ночью родилась девочка весом 3,670 кг и ростом 54 см.