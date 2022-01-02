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В Бурятии первым ребёнком 2022 года стала малышка Марьяна

В Бурятии первым ребёнком 2022 года стала малышка Марьяна
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Всего в новогоднюю ночь в Бурятии появились на свет девять малышей

В новогоднюю ночь в Бурятии родилось девять малышей: из них три мальчика и шесть девочек.

Первой в 2022 году в Бурятии появилась на свет девочка. Она родилась в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ спустя пять минут после боя курантов – в 00.05 часов.

1 января глава Бурятии Алексей Цыденов посетил республиканский перинатальный центр и поздравил матерей, родивших в новогоднюю ночь, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! В новогоднюю ночь и до 8 утра у нас родилось девять детей. Хочу всех их поздравить, а также родителей, чтобы все они были здоровыми, счастливыми, чтобы жизнь у них складывалась хорошо. Самым первым жителем республики, родившейся в 00.05 часов, в 2022 году стала девочка. Она здоровенькая, рост 55 см, вес 3,6 кг. Родители назвали её красивым именем Марьяна. Хочу пожелать ей и её родителям, чтобы всё у них было хорошо! Они сами из Мухоршибирского района, из Саган-Нура, - обратился к роженицам Алексей Цыденов.


Врачи перинатального центра сообщили, что все дети родились в доношенном сроке, состояние мам и малышей удовлетворительное.


Что касается городского перинатального центра, то там первый малыш 2022 года родился в 1.40 ночи. Это девочка, вес 3830 кг, рост 54 см.

- Всего за новогоднюю ночь в Улан-Удэ в городском перинатальном центре появилось четыре малыша: это две девочки и два мальчика, - сообщил мэр Игорь Шутенков на своей странице.

Также в ковидном госпитале городского перинатального центра ночью родилась девочка весом 3,670 кг и ростом 54 см.
дети новорожденные

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