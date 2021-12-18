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В Бурятии благоустроят свыше 120 дворов

В Бурятии благоустроят свыше 120 дворов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На эти цели в 2022 году предусмотрено финансирование в размере 150 млн рублей

В следующем году в Бурятии обновят 127 дворовых территорий. Благоустройство пройдёт в каждом муниципальном образовании. На эти цели будет выделено более 150 млн рублей.

Кроме этого, в 2022 году в регионе стартует пилотный проект на Дальнем Востоке под названием «1000 дворов». На реализацию регион получит 850 миллионов рублей. На эти средства планируется благоустройство детских и спортивных площадок во всех муниципальных образованиях.

- Сейчас минстроем Бурятии совместно с муниципальными образованиями формируется адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве. До 1 февраля следующего года пройдут общественные слушания, после чего будет сформирован список дворовых территорий с учётом мнения жителей. И уже в мае следующего года начнутся работы по благоустройству дворовых территорий по новой программе, – рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Отметим, в этом году в республике благоустроено 124 дворовых территорий. На эти цели было выделено 131 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
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