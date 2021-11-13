В Бурятии выбрали лучших чтецов по Брайлю

Подведены итоги республиканского конкурса среди инвалидов по зрению



В Бурятии завершился ежегодный конкурс на лучшего чтеца по Брайлю. Конкурс проводился в рамках мероприятий, приуроченных к месяцу Белой трости.



В мероприятии участвовали инвалиды по зрению. Взрослые участники соревновались в двух номинациях: «со школой» (получившие навыки чтения по Брайлю в учебных заведениях) и «без школы» (овладевшие чтением самостоятельно). Также приняли участие школьники.



Конкурсанты должны были прочитать вслух в течение трёх минут, без подготовки текст, написанный рельефно-точечным шрифтом. Оценивалась правильность, беглость и выразительность. Все участники справились с заданиями.



В конкурсе чтецов, прошедших школу чтения, у взрослых:

Первое место - Глушкова Галина;

Второе место - Дубова Ирина;

Третье место - Забельская Любовь.



Самостоятельно освоившие шрифт и чтение по системе Луи Брайля, взрослые:

Первое место - Михайлова Марина;

Второе место: Перхоров Владимир;

Третье место - Зеленов Александр.



Победители среди школьников:



Младшая возрастная группа (3-5 класс)

Первое место – Кирилл Б. (5 класс);

Второе место – Аяна Ц. (4 класс);

Третье место – Очир Р. (4 класс)



Средняя возрастная группа (5-7 классы)

Первое место – Дари Р. (7 класс);

Второе место – Арьяна С. (6 класс);

Третье место – Булат С. (7 класс).



Старшая возрастная группа (10- 11 классы)

Первое место – Сергей З. (10 класс)

Второе место – Александр С. ( 11 класс)

Третье место – Ростислав Т. (11 класс).



Победителям вручены грамоты и денежные призы, сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

