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В Бурятии выбрали лучших чтецов по Брайлю

В Бурятии выбрали лучших чтецов по Брайлю
Общество,  Фото:pixabay.com
Подведены итоги республиканского конкурса среди инвалидов по зрению

В Бурятии завершился ежегодный конкурс на лучшего чтеца по Брайлю. Конкурс проводился в рамках мероприятий, приуроченных к месяцу Белой трости.

В мероприятии участвовали инвалиды по зрению. Взрослые участники соревновались в двух номинациях: «со школой» (получившие навыки чтения по Брайлю в учебных заведениях) и «без школы» (овладевшие чтением самостоятельно). Также приняли участие школьники.

Конкурсанты должны были прочитать вслух в течение трёх минут, без подготовки текст, написанный рельефно-точечным шрифтом. Оценивалась правильность, беглость и выразительность. Все участники справились с заданиями.

В конкурсе чтецов, прошедших школу чтения, у взрослых:
Первое место - Глушкова Галина;
Второе место - Дубова Ирина;
Третье место - Забельская Любовь.

Самостоятельно освоившие шрифт и чтение по системе Луи Брайля, взрослые:
Первое место - Михайлова Марина;
Второе место: Перхоров Владимир;
Третье место - Зеленов Александр.

Победители среди школьников:

Младшая возрастная группа (3-5 класс)
Первое место – Кирилл Б. (5 класс);
Второе место – Аяна Ц. (4 класс);
Третье место – Очир Р. (4 класс)

Средняя возрастная группа (5-7 классы)
Первое место – Дари Р. (7 класс);
Второе место – Арьяна С. (6 класс);
Третье место – Булат С. (7 класс).

Старшая возрастная группа (10- 11 классы)
Первое место – Сергей З. (10 класс)
Второе место – Александр С. ( 11 класс)
Третье место – Ростислав Т. (11 класс).

Победителям вручены грамоты и денежные призы, сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
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