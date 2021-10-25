Из Бурятии в Монголию отправили более 183 тонн продукции

Это данные за неделю



С 18 по 24 октября госинспекторами в МАПП «Кятха» проводился досмотр автомобилей, импортных и экспортных подконтрольных грузов, следующих на территорию России из Монголии и в обратном направлении.



- При экспортных перевозках в Монголию досмотрено более 85 тонн молочной продукции, более 3,9 млн куриных яиц, 36 тонн свинины, 19 тонн мяса птицы, 6,9 тонн рыбной продукции, 18,2 тонны мясной продукции, 0,63 тонны меда, 16,6 тонн корма для непродуктивных животных, 1,1 тонн лекарственных препаратов, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



При транзитных перевозках проконтролировано 62,1 тонн свинины и 21,6 тонн молочной продукции. Все подконтрольные грузы соответствовали сопроводительным документам.

