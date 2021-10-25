Иркутск примет фестиваль «Вселенная звука»

Мероприятие проводится для любителей органной и камерной музыки



Фестиваль органной и камерной музыки «Вселенная звука» пройдёт с 26 октября по 4 ноября в Иркутске. В органном зале Иркутской областной филармонии музыканты покажут возможности исполнения музыки на органе и его сочетание со звучанием других инструментов.



Откроет фестиваль концерт «Арфа и орган. Венецианский карнавал» (6+). В нём примут участие органистка Олеся Кравченко и арфистка Надежда Сергеева. На концерте исполнительницы представят сочетание противоположных по своей специфике инструментов: органа и арфы. В программе вечера - произведения Курсио, Франка, Ваммеса, Хакима, Поссе. Кроме того, состоится мировая премьера: исполнение сюиты Бедетти «Венецианский карнавал» для арфы и органа.



27 октября иркутская органистка Яна Юденкова выступит с программой «Его величество король инструментов Орган» (6+). Она познакомит зрителей с этим сложным музыкальным инструментом, который имеет уникальную многовековую историю создания.



29 октября состоится концерт «Ностальгия по-настоящему» (6+), посвящённый 90-летию известного советского и российского композитора Микаэла Таривердиева. В программе вечера прозвучит его вокальная, фортепианная и органная музыка, а также моноопера «Ожидание» на стихи Роберта Рождественского.



Закроется фестиваль 4 ноября концертом «Орган плюс» (6+). Во время него музыканты исполнят произведения, в которых совместно прозвучат орган, флейта, саксофон, труба, скрипка, флейта, сопрано. В концертную программу войдут сочинения Витали, Стэнли, Таффанеля, Доплера, Чайковского.



- Фестиваль органной и камерной музыки «Вселенная звука» существует с 2012 года. Он традиционно проходит в первые дни ноября – это время самых первых концертов в органном зале, который начал свою работу в начале ноября 1978 года, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

