В Улан-Удэ осуждённые испекли каравай

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Мероприятие было посвящено Дню хлеба



В связи с празднованием «Дня хлеба» в исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошёл конкурс среди осуждённых, трудоустроенных в пекарне учреждения.



Осуждённые посоревновались в выпечке каравая.



- Всемирный день хлеба — это не только профессиональный праздник работников данной отрасли, но и ещё один повод привлечь внимание широкой общественности к проблемам голода, нищеты и недоедания в мире, - сообщают в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

