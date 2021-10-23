Мероприятие было посвящено Дню хлеба
В связи с празднованием «Дня хлеба» в исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошёл конкурс среди осуждённых, трудоустроенных в пекарне учреждения.
Осуждённые посоревновались в выпечке каравая.
- Всемирный день хлеба — это не только профессиональный праздник работников данной отрасли, но и ещё один повод привлечь внимание широкой общественности к проблемам голода, нищеты и недоедания в мире, - сообщают в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые испекли каравай
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