В республике к сдаче зачётов на почётное наименование приступили 2 соединения и 21 подразделение
Военнослужащие ракетного соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приступили к сдаче испытаний на подтверждение почётного наименования «Ударное соединение». Подразделениям предстоит показать высокие результаты в ходе выполнения учебных и специальных задач на полигоне «Дивизионный».
Военнослужащие продемонстрируют профессиональное мастерство при подготовке и нанесении ракетных ударов на пусковых установках комплекса «Искандер», выполнят специальные задачи по приёму и перегрузке ракет на транспортно-заряжающие машины, в том числе в средствах индивидуальной защиты. Также в ходе сдачи военнослужащим предстоит выполнить нормативы по вождению техники, сдать нормативы по стрельбе и физической подготовке.
- Всего в общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Республике Бурятия, к сдаче зачётов на право почётного наименования «Ударное» приступили военнослужащие двух соединений и 21 подразделения, среди которых подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО), мотострелковые и танковые, ракетные, артиллерийские подразделения, подразделения связи, инженерно-штурмовые, ремонтные подразделения и подразделения специального назначения, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Ракетчики Бурятии отстаивают почётное наименование «Ударное»
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