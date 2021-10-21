Ракетчики Бурятии отстаивают почётное наименование «Ударное»

В республике к сдаче зачётов на почётное наименование приступили 2 соединения и 21 подразделение



Военнослужащие ракетного соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приступили к сдаче испытаний на подтверждение почётного наименования «Ударное соединение». Подразделениям предстоит показать высокие результаты в ходе выполнения учебных и специальных задач на полигоне «Дивизионный».



Военнослужащие продемонстрируют профессиональное мастерство при подготовке и нанесении ракетных ударов на пусковых установках комплекса «Искандер», выполнят специальные задачи по приёму и перегрузке ракет на транспортно-заряжающие машины, в том числе в средствах индивидуальной защиты. Также в ходе сдачи военнослужащим предстоит выполнить нормативы по вождению техники, сдать нормативы по стрельбе и физической подготовке.



- Всего в общевойсковом объединении ВВО, дислоцированном в Республике Бурятия, к сдаче зачётов на право почётного наименования «Ударное» приступили военнослужащие двух соединений и 21 подразделения, среди которых подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО), мотострелковые и танковые, ракетные, артиллерийские подразделения, подразделения связи, инженерно-штурмовые, ремонтные подразделения и подразделения специального назначения, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



