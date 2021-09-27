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Представитель Бурятии взял медаль Кубка ФСИН России

Представитель Бурятии взял медаль Кубка ФСИН России
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Турнир состоялся в Суздале

С 20 по 23 сентября в городе Суздаль Владимирской области состоялся Кубок ФСИН России по гиревому спорту. В турнире участвовали 111 человек из 23 регионов, в том числе студенты вузов ФСИН, а также команда Росгвардии по Владимирской области.

Сборная команда УФСИН по Бурятии была представлена в четырёх весовых категориях в личном двоеборье (73, 78, до 85 и свыше 85 кг), а также в командной эстафете.

В личном двоеборье в весовой категории до 78 кг бронзовую медаль завоевал младший инспектор группы надзора отдела безопасности лечебно-исправительного учреждения №5 (Мухоршибирский район Бурятии) Игорь Сафин.

Соревнования всероссийского уровня по гиревому спорту среди сотрудников уголовно-исполнительной системы проходят впервые.
спорт гиревой спорт ФСИН

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