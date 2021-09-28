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Улан-Удэ примет всероссийский турнир по гиревому спорту

Улан-Удэ примет всероссийский турнир по гиревому спорту
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В столице Бурятии состоятся соревнования на призы Сергея Леонова

С 17 по 21 ноября в Бурятии пройдут всероссийские соревнования «Турнир на призы заслуженного мастера спорта Сергея Леонтьева». Соревнования проведут в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

В турнире среди мужчин и женщин с 19 по 21 ноября примут участие сборные команды субъектов РФ. Допускаются к соревнованиям мужчины и женщины не ниже 1 разряда. Мужчины с гирями 32 кг выступят в дисциплинах «Длинный цикл» и двоеборье в весовых категориях: 63 кг, 68 кг, 73 кг, 85 кг, свыше 85 кг. Женщины с гирей 24 кг поборются в упражнениях «Рывок» и «Длинный цикл» в весовых категориях 63 кг и свыше 63 кг. Также пройдут две эстафеты: 4 человека по 3 минуты в «длинном цикле» и экспериментальная женская.

Кроме этого, с 17 по 19 ноября здесь же состоятся соревнования среди младших юношей (2005 г.р. и младше), младших девушек (2005 г.р. и младше), старших юношей (2003-2004 гг.р.), старших девушек (2003-2004 гг.р.), ветеранов-мужчин и ветеранов женщин.

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гиревой спорт всероссийские соревнования Улан-Удэ Бурятия спорт

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