Школьникам и детсадовцам покажут мир современных технологий
Фестиваль технического творчества и современных технологий «Взлётная полоса – 2021» пройдёт 24 сентября в Улан-Удэ. Мероприятие состоится на площадках лицея №27 и центра дополнительного образования «Эдельвейс». Оно будет посвящено столетию академика РАО, доктора педагогических наук Петра Атутова и Году науки и технологий.
В программе фестиваля: многочисленные конкурсы «РобоГрад», «Краски современных технологий», «3D моделирование», «Городские ТехноЛики»; мастер-классы «Юные Техно Таланты»; профессиональная проба «Компьютерная графика»; стендовая презентация инженерно-технических проектов «Техномастерские»; нетворкинговая площадка. На пришкольной территории лицея развернутся две выставки мобильного «Кванториума» и станции юных техников столицы Бурятии.
- Цель мероприятия – вовлечение детей и молодёжи Улан-Удэ в мир технического творчества и современных технологий посредством организации массовых научно-технических и творческих мероприятий, – отметили в комитете по образованию администрации города.
Участниками фестиваля станут обучающиеся образовательных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Улан-Удэ. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации города.
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Улан-Удэ примет фестиваль технического творчества детей
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